Маурицио Сарри: "В Лиге чемпионов с поля можно уходить только выложившись полностью"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шахтера" отметил, что в группе сложилась тяжелая ситуация. Также он посетовал на отсутствие защитника Калиду Кулибали.

- Ситуация в группе очень тяжелая, - цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. - Свет в конце туннеля очень слаб, но мы должны сделать его ярче и выйти из группы. Я жду от своей команды решительного футбола. Жду, что она сыграет с душой, в этом турнире с поля можно уходить только выложившись полностью.

Отсутствие Кулибали - серьезная потеря для нас. Но если мы считаем себя хорошо организованной командой, то должны найти решение и достойно заменить этого защитника. Марек Хамшик - великолепный футболист, и он будет играть без передышки, хотя вы, журналисты, его критикуете и призываете меня дать ему отдых. Многие недооценивают "Шахтер". Это очень крепкая команда, располагающая такими классными атакующими полузащитниками, как Марлос, Тайсон и Бернард. Они выработали свой собственный стиль и могут быть невероятно опасны. Будем надеяться, что приоткрытая дверь не окажется в итоге закрытой.

Матч "Наполи" - "Шахтер" состоится сегодня, 21 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.