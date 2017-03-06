Маурицио Сарри: "У "Наполи" небольшие шансы пройти "Реал"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри в преддверии домашнего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" подчеркнул, что у соперника более предпочтительные шансы на выход в 1/4 финала. Первая встреча, состоявшаяся в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Реала".

– Все давление оказывается на "Реал", – приводит официальный сайт УЕФА слова Сарри. – Эта команда выиграла последний клубный чемпионат мира, это самый богатый клуб, самый лучший. Так что "Реал" должен выйти в 1/4 финала. В любом случае, болельщики "Наполи" – чемпионы мира в этом деле, вся Европа это увидит.

Вероятно, "Реал" пройдет дальше, команда забивает в 46 матчах подряд, но мы обязательно постараемся осложнить сопернику жизнь.

Уверен, что у нас будут шансы в атаке. В таких матчах не приходится думать о том, как много моментов ты создашь, просто их нужно реализовывать. Возможно, у нас небольшие шансы пройти дальше, но мы попробуем все.