09:47 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Маурицио Сарри: "Судьба выхода "Наполи" в плей-офф Лиги чемпионов будет решаться в последнем матче"

0
0
0

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри разочарован результатом матча группового турнира Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (0:0). Специалист не увидел в игре своих подопечных воли к победе.

- К сожалению, наши игроки сегодня не отличались особым старанием, - приводит пресс-служба бело-голубых слова Сарри. - По их действиям создавалось впечатление, что ничья и победа для них - равнозначные результаты. В конце матча они и вовсе опустили руки. Одним словом, воля к победе у нас сегодня была не так уж высока.

Недостатка физических кондиций я у команды не вижу, так что все наши проблемы сегодня были исключительно в мотивации футболистов. В итоге, должны констатировать, что в турнирном плане для нас ничего не изменилось - все будет решаться в последнем туре.

 Возможно, вы ошиблись со стартовым составом?

- Может, вам и кажется, что состав на матч должен был быть другим, но я уверен в своем выборе.

Дополнительная информация

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/eurocups/mauritsio_sarri_volya_do_peremogi_u_nas_bula_ne_taka_vzhe_visoka/

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ