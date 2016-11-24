Маурицио Сарри: "Судьба выхода "Наполи" в плей-офф Лиги чемпионов будет решаться в последнем матче"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри разочарован результатом матча группового турнира Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (0:0). Специалист не увидел в игре своих подопечных воли к победе.

- К сожалению, наши игроки сегодня не отличались особым старанием, - приводит пресс-служба бело-голубых слова Сарри. - По их действиям создавалось впечатление, что ничья и победа для них - равнозначные результаты. В конце матча они и вовсе опустили руки. Одним словом, воля к победе у нас сегодня была не так уж высока.

Недостатка физических кондиций я у команды не вижу, так что все наши проблемы сегодня были исключительно в мотивации футболистов. В итоге, должны констатировать, что в турнирном плане для нас ничего не изменилось - все будет решаться в последнем туре.

Возможно, вы ошиблись со стартовым составом?

- Может, вам и кажется, что состав на матч должен был быть другим, но я уверен в своем выборе.