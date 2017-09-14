Маурицио Сарри: "Шахтер" не зря был в 1-й корзине"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после поражения от "Шахтера" (1:2) в 1-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда поплатилась за то, что не показала футбол своего уровня. Также итальянец отдал должное сопернику и подчеркнул, что "горняки" не зря находились в 1-й корзине при жеребьевке турнира.

– У нас сложные матчи один за одним, - приводит пресс-служба "горняков" слова Сарри. - В такой ситуации тяжело не только показывать результат, но и демонстрировать определенное качество игры. Сегодня мы были наказаны за то, что не смогли показать футбол необходимого уровня.

Могу сказать, что оборона сыграла отлично, нет никаких претензий. Были недочеты в действиях атакующих футболистов, которые плохо отрабатывали назад, недостаточно активно прессинговали. Не думаю, что произошло что-то неожиданное или драматичное. Мы уступили команде из первой корзины: "Шахтер" не зря туда попал, и сегодня победил заслуженно.

