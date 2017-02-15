Маурицио Сарри: "Причин отходить от привычного стиля игры в матче с "Реалом" не вижу"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри заявил, что неаполитанцы будут играть в свой привычный футбол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Встреча состоится сегодня в 22.45 по московскому времени.

- Если будем играть от обороны или в свой обычный футбол, то рискуем в любом случае, поэтому причин отходить от привычного стиля не вижу, - цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. - Мы должны быть собой, но понимать, что сражаемся с действующим чемпионом Европы. Нам важно понять, до какой степени мы можем конкурировать с самыми сильными клубами мира. Сыграть с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" будет очень здорово. В первую очередь мы должны думать об этом.

Единственное, чего я не потерплю, так это страха. Многие спрашивают меня о стадионе. Стадион этот для гостей непростой, почти что мистический, но многим командам удавалось показывать здесь великолепный футбол. "Реал" привык побеждать дома, но это потому, что у них великолепная команда, а не из-за стадиона. У нас уже были непростые матчи, например против "Бешикташа" в Турции, но наша команда способна играть хорошо и дома, и на выезде. Мы быстро действуем в контратаках и при этом умеем контролировать ход игры и различные ситуации на поле.

Трансляция матча "Реал" - "Наполи"