Маурицио Сарри: "Немного жаль, что позволили "Бенфике" возродить интригу"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Бенфикой" (4:2) выразил удовлетворение результатом встречи. Он подчеркнул, что его команда провела выдающийся матч. Итальянцы вели по ходу встречи со счетом 4:0, но пропустили два гола во втором тайме.

– "Бенфика" – клуб первого эшелона, – приводит Tmw слова Сарри. – Португальцы очень долго не проигрывали на выезде. "Наполи" показал, что может конкурировать в Лиге чемпионов. Мои футболисты провели выдающийся матч, но немного обидно, что позволили сопернику возродить интригу. Это только наша вина, а не их заслуга. Как бы то ни было, мы получили хороший урок. На таком уровне расслабляться нельзя никогда.