Маурицио Сарри: "Наполи" знает, как играть против киевского "Динамо"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри накануне матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против киевского "Динамо" отметил, что знает, как играть против соперника. Также он отдал должное высокому уровню подготовки украинской команды.

- Я не нервничаю, - цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. - Мы знаем, что наш соперник очень хорошо играет, и мы знаем, как противостоять ему. "Динамо" исповедует атакующий футбол с большим уровнем коллективной работы. Думаю, что это то, чем украинцы выделяются в нашей группе, и они являются одним из претендентов на выход в плей-офф. "Динамо" очень хорошо подготовлено физически, поэтому мы ожидаем сложной изнурительной игры.