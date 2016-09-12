21:03 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Маурицио Сарри: "Наполи" знает, как играть против киевского "Динамо"

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Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри накануне матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против киевского "Динамо" отметил, что знает, как играть против соперника. Также он отдал должное высокому уровню подготовки украинской команды.

- Я не нервничаю, - цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. - Мы знаем, что наш соперник очень хорошо играет, и мы знаем, как противостоять ему. "Динамо" исповедует атакующий футбол с большим уровнем коллективной работы. Думаю, что это то, чем украинцы выделяются в нашей группе, и они являются одним из претендентов на выход в плей-офф. "Динамо" очень хорошо подготовлено физически, поэтому мы ожидаем сложной изнурительной игры.

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