Маурицио Сарри: "Наполи" в матчах с "Реалом" нужно проявить свою дерзость"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после матча 24-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" (2:0) отметил, что его команда на поле думала исключительно об этом поединке. В среду неаполитанцам предстоит встретиться с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Не могу сказать, что мы будем на одном уровне с "Реалом", - приводит Football Italia слова Сарри. - Завтра я буду внимательно изучать их. Мы должны быть в хорошей форме и верить в себя. Сегодня команда была сосредоточена исключительно а "Дженоа". Иначе мы не смогли бы набрать очков.

В матчах с "Реалом" мои игроки хотят увидеть, на каком уровне они находятся по отношению к звездам. Мы не будем самонадеянными, но постараемся проявить свою дерзость, что необходимо в таких ситуациях.