Маурицио Сарри: "Наполи" мог проиграть "Реалу" со счетом 0:5"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри не согласен со словами владельца клуба Аурелио Де Лаурентиса, который раскритиковал игру команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3). По его словам, глава неаполитанцев может обговорить с ним ситуацию, но окончательное решение по выбору состава останется за ним.

- Президент клуба может поделиться со мной своими мыслями, и мне бы хотелось, чтобы он сделал это, но итоговое решение по составу остается за мной, - приводит Football Italia слова Сарри. - Почему был такой состав? В другой ситуации мы могли проиграть со счетом 0:5.

Нужно иметь мужество, чтобы признать свои ошибки, ели они были допущены. Уверен, что игра с "Реалом" хорошо повлияет на нашу молодежь. Они получили ценный опыт. Несмотря на результат, я думаю, что "Наполи" заслуженно играет в этой стадии турнира.

Президент "Наполи" раскритиковал игроков и тренера