Маурицио Сарри: "Наполи" мог показать лучший результат в матче с киевским "Динамо"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри уверен, что его команда одержала заслуженную победу в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов над киевским "Динамо" (2:1). По словам специалиста, неаполитанцы могли выиграть с более крупным счетом.

- Все ребята сошлись во мнении - мы сегодня могли сыграть лучше, - приводит официальный сайт УЕФА слова Сарри. - И я с их ощущением согласен: мы сегодня были сильнее соперника и действительно могли показать лучший результат. Это главный довод в нашу пользу. Но мы не должны расслабляться, нужно прогрессировать дальше.

В целом, наш тактический расчет на матч оказался верным, но немного смазал картину слишком высокий брак. Так что нам есть над чем работать в плане улучшения качества игры.