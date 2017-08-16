Маурицио Сарри: "Наполи" должен выйти в групповой турнир ЛЧ любой ценой"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри в преддверии первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Ниццы" отметил, что Неаполь достоин турнира такого крупного масштаба. Специалист подчеркнул, что его команду ждет тяжелое противостояние с французами.

– Мы представляем город, который достоин Лиги чемпионов, – цитирует Football Italia Сарри. – Мы должны пройти в групповой этап любой ценой. "Ницца" может нам доставить немало проблем, ведь они уже проводили официальные игры и выбили из Лиги чемпионов финалиста прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы – "Аякс". С ними будет очень сложно.

Отсутствие Балотелли для "орлов" большая потеря. Не будет также играть Весли Снайдер, но он только недавно присоединился к команде.