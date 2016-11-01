Маурицио Сарри: "Наполи" должен обращать внимание на игру, а не на результат"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри остался доволен качеством игры команды в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Бешикташем" (1:1). По его словам, сам футбол неаполитанцев важнее результатов.

– Мы должны в большей степени смотреть на игру, чем на результаты, – цитирует Mediaset Сарри. – После тяжелого отрезка мы хорошо сыграли с "Ювентусом" и "Бешикташем". Это оставляет горький привкус, потому что мы контролировали ситуацию, но не смогли реализовать свои моменты. Кальехона мы уже использовали раньше как нападающего. Он привносит баланс в игру. Хосе обладает качествами, которые позволяют ему действовать на острие. Моменты у нас были. Хотя для СМИ это простые детали.