Маурицио Сарри: "Хочу, чтобы "Наполи" сыграл с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после победы над "Ниццей" (2:0) в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что неаполитанцы заслужили играть в турнире. Итальянец похвалил своих футболистов, отказавшихся от отпуска ради успеха в еврокубках.

- Я хотел бы сыграть против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд", - приводит Football Italia слова Сарри. - Надеюсь хорошо преуспеть как в Европе, так и в Италии. Я похвалил своих игроков, а затем через 30 секунд сказал, что они сразятся с "Аталантой" в эти выходные. Было бы плохо, если бы мы пропустили Лигу чемпионов. Теперь нам нужно держать эмоции под контролем, потому что они могут повести нас по неправильному пути. Однако мои парни заслужили Лигу чемпионов. Некоторые могли быть в отпуске в начале июля, но они отказались от дополнительного отдыха, чтобы тренироваться с командой.