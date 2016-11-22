Маурицио Сарри: "Динамо" очень не везло в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Динамо" отметил, что киевской команде не везло в предыдущих матчах. По его словам, бело-голубые могут преподнести сюрприз на выезде любому сопернику.

- Завтра мы постараемся не думать о результате, - приводит Football Italia слова Сарри. - Не хочу делать никаких расчетов, потому что в любом случае все решится в последнем туре. Нам придется противостоять команде, которой очень не везло в этой Лиге чемпионов. Они сильны и показали это в предыдущих играх. У "Динамо" есть хорошие игроки. Команда может играть на выезде. В Лиссабоне они проиграли всего в один мяч, а из Стамбула увезли очко.

Ярмоленко? Он отличный игрок, но у "Динамо" есть и другие футболисты - Сидорчук, Рыбалка и Гармаш.