16:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Маурицио Сарри: "Динамо" очень не везло в Лиге чемпионов"

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Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Динамо" отметил, что киевской команде не везло в предыдущих матчах. По его словам, бело-голубые могут преподнести сюрприз на выезде любому сопернику.

- Завтра мы постараемся не думать о результате, - приводит Football Italia слова Сарри. - Не хочу делать никаких расчетов, потому что в любом случае все решится в последнем туре. Нам придется противостоять команде, которой очень не везло в этой Лиге чемпионов. Они сильны и показали это в предыдущих играх. У "Динамо" есть хорошие игроки. Команда может играть на выезде. В Лиссабоне они проиграли всего в один мяч, а из Стамбула увезли очко. 

Ярмоленко? Он отличный игрок, но у "Динамо" есть и другие футболисты - Сидорчук, Рыбалка и Гармаш.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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