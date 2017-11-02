Маурицио Сарри: "Беру на себя ответственность за поражение от "Манчестер Сити"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после поражения от "Манчестер Сити" (2:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что игра показала главные проблемы его команды.

– Мы создали много проблем для очень сильной команды, – цитирует официальный сайт УЕФА Сарри. – Наверное, это главный положительный момент. Игра была сбалансированной, это для нас хороший знак. Мы отдаем себе отчет в том, какие элементы вызывают у нас проблемы. Это то, над чем нам нужно работать. В последние минуты игры я решил сыграть в четыре форварда и прекрасно понимал, как мы рискуем. Беру на себя всю ответственность. Но я очень хотел попробовать это до финального свистка.