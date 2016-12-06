Маурицио Сарри: "Бенфика" - сильная команда, которая опасна в атаке"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри ждет упорного противостояния с "Бенфикой" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Неаполитанцы будут играть только на победу. Поединок состоится сегодня в Португалии и начнется в 22.45 по московскому времени.

- Это будет решающий матч, - цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. - Мы будем играть на большом стадионе перед великими фанатами против команды с прекрасным тренером. "Бенфика" - сильная команда, которая опасна в атаке. "Наполи" необходимо показать все свои силы. Мы не заинтересованы в игре на ничью. Наша цель состоит в том, чтобы набрать максимальное количество очков. Эта игра будет сильно отличаться от той, когда мы в последний раз встречались с "Бенфикой". Мы должны показать личность и характер. Я считаю, что "Наполи" заслужила выйти в плей-офф.

Трансляция матча "Бенфика" - "Наполи"