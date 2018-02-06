Матюиди может пропустить матч против "Тоттенхэма"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди получил травму в матче 23-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" (7:0), сообщает официальный сайт клуба. У французского хавбека диагностированы проблемы с мышцами левого бедра.

Как отмечает пресс-служба туринцев, сроки восстановления игрока неизвестны. Полузащитник уже приступил к восстановительные процедурам.

Таким образом, участие Матюиди в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" находится под вопросом. Встреча состоится в Турине 13 февраля. Ответный матч будет сыгран 7 марта в Лондоне.