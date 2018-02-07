Матвей Сафонов: "Краснодар" выходил побеждать, но..."

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов после поражения от "Реала" в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА заявил, что его команда выходила на поле с большим желанием и настроем на победу. Однако, по его словам, опыт соперника в итоге сказался на результате.

- Вы провели на этом стадионе уже второй матч - первый был против "Амкара". Тогда было меньше людей и другой статус, и если сравнить эти матчи, когда было сложней?

- Наверное, с "Реалом". По накалу этот матч был серьезнее, тяжелее.

- Что можете сказать о настрое команды? Как готовились?

- Мы выходили побеждать. Все были настроены, и эмоции на поле... все шло от сердца, мы старались победить. Естественно, когда что-то не получается или судья не дает играть, то, конечно, все расстраиваются. По нашим эмоциям было видно, что мы хотим выиграть.

- Серия пенальти - это больше случайность или закономерность?

- Футболисты "Реала" просто более уверенными подошли к этому, чем мои партнеры. Поэтому так и получилось. Но все равно кому-то повезло, а кому-то - нет.

- Что скажете об атмосфере?

- Когда нам было тяжело, нас вытягивал стадион. Когда 30 тысяч кричат в поддержку нам, это очень важно, очень приятно.

- Почему получилось два разных тайма? В первом ваша команда доминировала, во втором уже было по-другому.

- Ребята уже подустали к концу матча, у некоторых даже ноги сводило. У "Реала" нет предсезонки - у них постоянно идет сезон. А у нас была пауза, которую мы пытались закрыть самостоятельной работой в отпуске, но мы подошли к этому матчу не в самых лучших кондициях.

- А в первом тайме почему все хорошо получалось?

- Были силы. Во втором тайме уже чуть подсели ребята. Чувствуется, что "Реал" - более опытная команда, у него было много напряженных матчей в отличие от нас. У нас была только пара напряженных игр за сезон с лидерами молодежного первенства.

- Что сказал Сергей Галицкий после матча в раздевалке?

- (Улыбается). Можно не говорить? (Екатерина ПОТАПОВА)