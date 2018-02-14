Маттиа де Шильо: "Уверен, что "Ювентус" может пройти "Тоттенхэм"

Защитник "Ювентуса" Маттиа Де Шильо считает, что его команда сможет добиться победы над "Тоттенхэмом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече, которая прошла в Турине, была зафиксирована ничья (2:2).

– Мы знали, что игра получится трудной, – цитирует официальный сайт УЕФА де Шильо. – У "Тоттенхэма" очень сильная команда, особенно в полузащите и нападении. Думаю, что мы допустили тактическую ошибку при счете 2:0. Мы слишком глубоко отошли в оборону и позволили им легко контролировать мяч в полузащите. Обидно, что мы упустили такой перевес, но я уверен, что мы сможем выиграть по итогам двух встреч.