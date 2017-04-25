Матс Хуммельс: "Я не должен был играть в матче с "Реалом"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс подчеркнул, что он не должен был принимать участие в ответном матче Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д. в.).

По словам футболиста, который ранее получил травму голеностопа, он не мог не сыграть против мадридцев по определенным обстоятельствам.

- Я не должен был появиться на поле в матче с "Реалом", потому что был не в форме, - приводит TZ слова Хуммельса. - Но тренер спросил, смогу ли помочь команде. И этот вопрос был обусловлен некоторыми обстоятельствами, но я не мог ответить негативно, несмотря на не лучшее состояние.