03:14 | Футбол — Лига чемпионов

Матс Хуммельс: "В следующем сезоне "Бавария" снова будет бороться за победу в Лиге чемпионов"


Защитник "Баварии" Матс Хуммельс считает, что в следующем сезоне его команда станет только сильнее. "Реал" на выезде победил 2:1, а в Мадриде была зафиксирована ничья 2:2.

- Мы показали великолепную самоотдачу, но этот классный бой не принес нам нужного результата. Если ты хочешь завоевать титул, то должен использовать эти большие шансы, - цитирует официальный сайт "Баварии" Хуммельса. - Если задуматься о том, что сегодня мы показали такую игру без Нойера, Видаля, Боатенга, Роббена и Комана, то можно утверждать, что в следующем сезоне мы снова будем опасны для всех команд.

Реал - Бавария

 

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2018/05/stimmen-nach-dem-spiel-in-madrid

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