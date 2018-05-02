Матс Хуммельс: "В следующем сезоне "Бавария" снова будет бороться за победу в Лиге чемпионов"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс считает, что в следующем сезоне его команда станет только сильнее. "Реал" на выезде победил 2:1, а в Мадриде была зафиксирована ничья 2:2.

- Мы показали великолепную самоотдачу, но этот классный бой не принес нам нужного результата. Если ты хочешь завоевать титул, то должен использовать эти большие шансы, - цитирует официальный сайт "Баварии" Хуммельса. - Если задуматься о том, что сегодня мы показали такую игру без Нойера, Видаля, Боатенга, Роббена и Комана, то можно утверждать, что в следующем сезоне мы снова будем опасны для всех команд.