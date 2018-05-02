Матс Хуммельс: "О матче с "Реалом" будет больно вспоминать и через 10 лет"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс считает, что его команда заслуживала выхода в финал Лиге чемпионов. Мюнхенцы по сумме двух матчей проиграли "Реалу" (1:2 - дома, 2:2 - на выезде).

- Мы заслуживали выхода в финал, - цитирует Goal Хуммельса. - Тони (Кроос. - Прим. "СЭ") сказал мне после игры: "Мы не завоевали это право. Вы должны винить себя в том, что не прошли дальше". К сожалению, он прав.

Думаю, что это стало большим разочарованием, чем в 2017 году (тогда "Бавария" уступила "Реалу" в 1/4 финала. - Прим. "СЭ"), потому что на протяжении всей игры мы были так близко к тому, чтобы выбить одну из лучших команд мира, что бывает редко.

Каким-то образом "Реал" из года в год выходит из этих матчей победителем. Такие матчи вспоминаются и после завершения карьеры. Думаю, об этой игре будет больно думать и через 10 лет.

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