Матс Хуммельс: "Для победы в Лиге чемпионов нужен инстинкт убийцы"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс прокомментировал поражение своей команды от "Реала" в полуфинальной серии Лиги чемпионов. "Реал" на выезде победил 2:1, а в Мадриде была зафиксирована ничья 2:2.

- В каждом из двух полуфинальных матчей мы подарили "Реалу" один гол. Но таким порой бывает футбол, - цитирует официальный сайт УЕФА Хуммельса. - Преимущество было на нашей стороне, мы создавали момент за моментом, но подвела реализация, и мы дорого за это заплатили. Недостаточно просто оказать сопротивление и сыграть хороший матч. Для победы в Лиге чемпионов нужен инстинкт убийцы.