Матс Хуммельс: "Буду рад увидеть Езила, Мустафи и Мертесакера"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс отметил, что будет рад встретиться с "Арсеналом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, болельщиков ждет захватывающее противостояние.

– В составе "Боруссии" я много раз играл с "Арсеналом", – цитирует Хуммельса официальный сайт "Баварии". - Так что эта команда мне знакома. Я в предвкушении двух захватывающих матчей и должен сказать, что "Арсенал" очень привлекательный для "Баварии" соперник. Я буду очень рад увидеть товарищей по сборной Езила, Мустафи и Пера Мертесакера.