20:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Матс Хуммельс: "Буду рад увидеть Езила, Мустафи и Мертесакера"

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Защитник "Баварии" Матс Хуммельс отметил, что будет рад встретиться с "Арсеналом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, болельщиков ждет захватывающее противостояние.

– В составе "Боруссии" я много раз играл с "Арсеналом", – цитирует Хуммельса официальный сайт "Баварии". - Так что эта команда мне знакома. Я в предвкушении двух захватывающих матчей и должен сказать, что "Арсенал" очень привлекательный для "Баварии" соперник. Я буду очень рад увидеть товарищей по сборной Езила, Мустафи и Пера Мертесакера.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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