03:17 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Матс Хуммельс: "Бавария" заслуженно прошла дальше, тут говорить не о чем"

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Защитник "Баварии" Матс Хуммельс после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Арсеналом" (5:1) подчеркнул, что эпизод во втором тайме с удалением защитника англичан Лорана Косьельни и пенальти в ворота хозяев стал решающим. При этом он отметил: мюнхенцы заслуженно прошли дальше.

– Итоговый счет не соответствует той игре, что была на поле до пенальти и красной карточки, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Хуммельса. – Тот эпизод переломил ход встречи в нашу пользу. До этого мы играли не так, как представляли себе. Это человеческий фактор, но такое с нами не должно происходить. Но и в первом тайме у нас были возможности забить и таким образом успокоить игру. Но нам это не удалось. В итоге мы заслуженно прошли дальше, тут говорить не о чем.

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