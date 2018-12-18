Матия Настасич: "Рад, что "Шальке" достался "Манчестер Сити"

Защитник "Шальке" Матия Настасич - о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с "Манчестер Сити".
- Я рад, что нам выпал "Манчестер Сити". Для меня это определенно будут два особенных матча, так как я встречусь со старыми знакомыми, - цитирует игрока официальная группа "Шальке" Вконтакте. - Это очень сильный соперник, но мы постараемся показать свою лучшую игру и достойно принять вызов.
Матчи пройдут 20 февраля и 12 марта.
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