Матия Настасич: "Рад, что "Шальке" достался "Манчестер Сити"

Защитник "Шальке" Матия Настасич - о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с "Манчестер Сити".

- Я рад, что нам выпал "Манчестер Сити". Для меня это определенно будут два особенных матча, так как я встречусь со старыми знакомыми, - цитирует игрока официальная группа "Шальке" Вконтакте. - Это очень сильный соперник, но мы постараемся показать свою лучшую игру и достойно принять вызов.

Матчи пройдут 20 февраля и 12 марта.

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