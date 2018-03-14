Матич поздравил "Севилью" с победой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич после поражения от "Севильи" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) поздравил соперника с победой. По мнению серба, севильцы были лучше и заслуженно победил.

- Мы должны поздравить "Севилью", - цитирует пресс-служба УЕФА Матича. - Они отлично сыграли и заслужили победу. Нам нет оправдания. У нас был ответственный матч с "Ливерпулем", как вы знаете. Мы выиграли его, но сегодня соперник был лучше и заслуженно прошел дальше.