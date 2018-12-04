Матч "Шахтер" - "Лион" состоится в Киеве

Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" пройдет в Киеве, сообщает официальный Твиттер донецкого клуба.

Ранее команда проводила домашние матчи еврокубков в Харькове. В Харьковской области до этого было введено военное положение. Согласно решению УЕФА, в регионе, где введено военное положение, нельзя проводить международные матчи.

Ранее сообщалось, что матч может состояться во Львове, где "Шахтер" уже играл матчи европейских клубных турниров. Игра пройдет 12 декабря на НСК "Олимпийский" – домашнем стадионе киевского "Динамо". Начало матча – в 23.00 по московскому времени.

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