Матч "Шахтер" - "Лион" могут перенести из Харькова во Львов

Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" может пройти во Львове, а не в Харькове. Как заявил исполняющий обязанности директора стадиона "Арена Львов" Юрий Майборода, с ним связывались представители Федерации футбола Украины по поводу возможности проведения этой игры.

- Буквально только что я получил звонок от ФФУ. Меня спросили, готова ли "Арена Львов" принять матч "Шахтер" – "Лион". На что я ответил: "Да, мы сделаем все возможное, чтобы "Шахтер" здесь сыграл, но для этого нужно постоянно отапливать, чтобы газон был в максимально пригодном состоянии", - цитирует Майбороду Tribuna.com. -Будем это делать, если "Шахтер" согласится это оплатить. Но прямых переговоров с клубом не было. Будто бы завтра приедет кто-то из их агрономической службы посмотреть на поле. Возможно, завтра что-то изменится – а вдруг им поле не подойдет. Но пока ситуация вот такая.

Решение о переносе может быть принято в связи с объявлением военного положения в части регионов Украины, в том числе в Харьковской области. Ранее УЕФА объявил о переносе из Полтавы в Киев матча Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал".

Матч "Шахтер" - "Лион" запланирован на 12 декабря в Харькове. "Шахтер" заявил стадион "Арена Львов" на Лигу чемпионов в качестве резервного.

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