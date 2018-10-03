Матч с "Реалом" стал для вратаря Кырнаца дебютным в ЦСКА

20-летний вратарь ЦСКА Георгий Кырнац вышел на поле на 98-й минуте матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (1:0). Голкипер заменил нападающего Ивана Облякова.

Замена была вынужденной из-за того, что на 95-й минуте игры Игорь Акинфеев заработал удаление, получив две желтые карточки неспортивное поведение за 2 секунды.

Для Кырнаца этот матч стал дебютным не только в Лиге чемпионов, но и вообще в составе основной команды ЦСКА. Ранее он провел 42 игры в молодежном первенстве чемпионата России и 2 встречи в Юношеской лиге УЕФА.

Акинфеев: 2 желтые карточки за 2 секунды