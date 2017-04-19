Матч против "Монако" стал сотым для "Боруссии" Д в Лиге чемпионов

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Монако" и "Боруссией" стал сотым для дортмундского коллектива в главном клубном турнире Европы. "Шмели" в 1997 году стали победителями турнира, переиграв в финале "Ювентус" (3:1). В 2013 году "Боруссия" также сыграла в финале, но уступила "Баварии" (1:2).

Напомним, что начало ответной встречи было отложено на 5 минут в связи с тем, что перед отъездом дортмундцев из отеля к стадиону полицейские по неизвестной причине остановили клубный автобус. Перед первой игрой команд в Дортмунде у автобуса "Боруссии" прогремел взрыв, который немецкая полиция квалифицировала как теракт. Пострадал испанский защитник Марк Бартра, который был прооперирован тем же вечером. Встреча была перенесена на следующий день.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию игры.