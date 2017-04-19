Матч против "Монако" стал сотым для "Боруссии" Д в Лиге чемпионов

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Монако" и "Боруссией" стал сотым для дортмундского коллектива в главном клубном турнире Европы. "Шмели" в 1997 году стали победителями турнира, переиграв в финале "Ювентус" (3:1). В 2013 году "Боруссия" также сыграла в финале, но уступила "Баварии" (1:2).
Напомним, что начало ответной встречи было отложено на 5 минут в связи с тем, что перед отъездом дортмундцев из отеля к стадиону полицейские по неизвестной причине остановили клубный автобус. Перед первой игрой команд в Дортмунде у автобуса "Боруссии" прогремел взрыв, который немецкая полиция квалифицировала как теракт. Пострадал испанский защитник Марк Бартра, который был прооперирован тем же вечером. Встреча была перенесена на следующий день.