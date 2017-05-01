Матч "Монако" и "Ювентус" обслужит арбитр поединка ЦСКА - "Тоттенхэм"

Стала известна бригада арбитров на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Монако" и "Ювентусом". Встречу обслужат испанцы во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистенты арбитра - Хавьер Родригес и Пау Себриа Дэвис, судьи за воротами - Карлос Гомес и Хесус Хиль Мансано, резервный арбитр - Теодоро Собрино.

Для Лаоса это четвертый матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее он судил поединки ЦСКА - "Тоттенхэм" (0:1), "Бенфика" - "Наполи" (1:2) и "Манчестер Сити" - "Монако" (5:3).

Матч "Монако" - "Ювентус" состоится 3 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.