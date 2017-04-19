Матч "Монако" – "Боруссия" начался с пятиминутной задержкой

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Монако" и дортмундской "Боруссией" начался с пятиминутной задержкой. Причиной послужили полицейские, которые по неизвестной причине остановили автобус с футболистами дортмундского клуба перед отъездом из отеля.

Стоит отметить, что уже на четвертой минуте игры счет открыл нападающий "Монако" Кильян Мбаппе.

Напомним, что перед первой игрой команд в Дортмунде у автобуса "Боруссии" прогремел взрыв, который немецкая полиция квалифицировала как теракт. Пострадал испанский защитник Марк Бартра, который был прооперирован тем же вечером. Встреча была перенесена на следующий день.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию игры. Первый матч закончился победой "Монако" со счетом 3:2.