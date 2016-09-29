15:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Матч "Легия" - "Реал" пройдет без зрителей

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"Легия" на официальном сайте объявила, что дисциплинарный комитет УЕФА принял решение наказать клуб за инциденты во время матча 1-го тура Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии"Следующий домашний поединок турнира, коим станет встреча с "Реалом" 2 ноября, пройдет без зрителей. Кроме того, польский клуб выплатит денежный штраф в размере 80 тысяч евро. Тем не менее, "Легия" надеется оспорить данное решение.

Напомним, во время матча, состоявшегося 14 сентября, фанаты "Легии" пытались прорваться на трибуну к соперникам и устроили беспорядки. Также они бросали пиротехнику на поле и выкрикивали расистские кричалки.

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