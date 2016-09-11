Матч "Бавария" - "Ростов" обслужит английский арбитр

Назначены судьи на матчи первого дня 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Вторничную встречу группы D в Мюнхене между "Баварией" и "Ростовом" обслужит бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Тэйлором. Игра состоится 13 сентября и станет первой в истории ростовчан в основном турнире главного еврокубка.

Напомним, вице-чемпион России прошел два отборочных раунда, взяв верх над "Андерлехтом" и "Аяксом". Соперниками дончан по группе, помимо "Баварии", являются "Атлетико" и ПСВ.