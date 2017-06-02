Массимо Каррера: "Зидан очень хорошо знает "Ювентус"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не стал называть фаворита финального матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом". По словам специалиста, ранее входившего в тренерский штаб "Юве", победу одержит тот клуб, который сохранит хладнокровие.

- "Ювентус" не будет фаворитом в финале Лиги чемпионов. "Реал" не уступает, - приводит Corriere della Sera слова Карреры. - Зидан хорошо усвоил итальянские уроки, поэтому он хорошо подготовится к матчу. Имею в виду, что Мадрид сыграет осторожно, правильно, выжидая, без спешки. Зизу хорошо знает "Юве".

Будет недостаточно остановить Криштиану Роналду, игра будет намного сложнее. Тонкая психологическая игра, игра в покер. Победит тот, кто сохранит хладнокровие. Но это финал, здесь сложно что-то предсказывать.

Встреча "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.