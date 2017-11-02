Массимо Каррера: "Жаль, что подарили "Севилье" целый тайм"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Севильи" (1:2) в групповом турнире Лиги чемпионов отметил, что вся борьба за попадание в плей-офф еще впереди. Красно-белым осталось провести игры с "Ливерпулем" и "Марибором".

– "Спартак" прервал длинную беспроигрышную серию...

– Да, я в курсе. Я помню о своих поражениях. Что еще сказать? "Севилья" – сильная команда. Способная создать трудности любому сопернику. И мы знали, что будет сложно. Мне очень жаль, что мы подарили "Севилье" целый тайм. Но впереди еще матча. Борьба впереди.

– "Спартак" стал много пропускать с угловых – от "Севильи" дома, от Нальчика, от "Ростова", теперь снова. В чем проблема?

– Если бы я знал... Мы работаем над этим. Возможно, сказывается, что у нас не очень высокая команда.

– Что скажете о решении не пускать на трибуны фанатов "Спартака"?

– Это решение УЕФА, его нужно уважать. Команде сложно играть без поддержки своих болельщиков. Сегодня это сказалось.