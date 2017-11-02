Массимо Каррера: "Замена Ещенко? У него сводило мышцы. Только из-за этого"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Севильи" (1:2) в групповом турнире Лиги чемпионов объяснил, почему принял решение заменить защитника Андрея Ещенко.

– С чем связана замена Ещенко?

– У него сводило мышцы, он неделю тренировался индивидуально. Только поэтому его заменил.

– А Пашалича почему рано сняли? А не Фернанду, который явно много ошибался.

– На тот момент я посчитал, что так будет правильно. Мне нужен был игрок, который действовал бы между линиями. Попов это умеет.

– А не напрашивался ли выход Педро Роши? Почему он не вышел?

– (усмехаясь) Потому что я вынужден был заменить Ещенко.