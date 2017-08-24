Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:30 | Футбол — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "Задача "Спартака" - выход в плей-офф Лиги чемпионов"

2

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Церемония прошла в Монако, чемпион России возглавил группу Е с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

– Удачная жеребьевка. Нам не попались гранды, кроме "Ливерпуля", который я считаю одним из сильнейших клубов Европы, – приводит пресс-служба УЕФА слова Карреры. – Сильные клубы, но с ними реальнее конкурировать, чем с "Барсой", "Тоттенхэмом", "Ромой". Задача – выйти из группы.

Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!

Опрос

Как выступит "Спартак" в групповом турнире Лиги чемпионов-2017/18?
голосовать
2
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

hottie

В плей-офф выйдут, только в Лигу Европы с 3го места

21:35

баламошка

Задача минимум - выход в финал.

21:32