Массимо Каррера: "Задача "Спартака" - выход в плей-офф Лиги чемпионов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Церемония прошла в Монако, чемпион России возглавил группу Е с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

– Удачная жеребьевка. Нам не попались гранды, кроме "Ливерпуля", который я считаю одним из сильнейших клубов Европы, – приводит пресс-служба УЕФА слова Карреры. – Сильные клубы, но с ними реальнее конкурировать, чем с "Барсой", "Тоттенхэмом", "Ромой". Задача – выйти из группы.

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