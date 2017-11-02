Массимо Каррера: "Я разочарован результатом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Севильи" (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что гордится выступлением своих футболистов, однако результат его разочаровал.

– Я разочарован результатом, во втором тайме мы хорошо играли, – сказал во флеш-интервью Каррера. – "Севилья" выдающаяся команда, они затруднили нам сегодня игру. В первом тайме мы опасались их, оставляли много свободных зон. Во втором тайме у нас были моменты, забили гол. Жаль за второй пропущенный мяч. Но я горжусь выступлением ребят.

Мы хотели играть в футбол, но начали делать это только после первого пропущенного мяча. Мы должны как можно лучше показать себя в следующих матчах, чтобы выйти в плей-офф.

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