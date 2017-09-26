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21:28 | Футбол — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "Все зависит от того, что позволит нам показать "Ливерпуль"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" отметил, что его футболистом нужно выходить на поле без страха. Специалист считает, что игра красно-белых будет полностью зависеть от соперника.

– Состояние хорошие, мы знаем, что в футболе есть позитивные и негативные моменты, – сказал во флеш-интервью Каррера. – Наш долг продолжать работу и улучшать данную ситуацию.

"Ливерпуль" много пропускает? Они также много забивают, это сильный клуб с выдающимися игроками. Мы должны играть в наш футбол без страха. Здесь все зависит от того, что позволит нам показать "Ливерпуль" и то, как сыграем мы сами.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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