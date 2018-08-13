Массимо Каррера: "Все в хороших кондициях, кроме Кутепова и Боккетти"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед ответным матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК рассказал, кто не сыграет в предстоящей встрече.



- Все игроки подходят в хороших кондициях, кроме Кутепова и Боккетти, - отметил Каррера.



- Есть ли понимание по составу?



- Пока вы еще ничего не решил. Должен еще подумать. На тренировке увидим настроение игроков. Но все понимают важность игры. Надо сделать все возможное, чтобы пройти дальше. Будет учитывать ошибки первого матча.



- Какие ошибки находите в игре вы?



- Мы поняли, что было не так. Будет полчаса теории, посмотрим соперника и разберем, где нам не стоит ошибаться. (Ярослав СУСОВ)

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)