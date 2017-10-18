Массимо Каррера: "Важнейший момент - когда Комбаров вынес мяч из пустых ворот"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что у соперника было немного моментов, чтобы вернуться в игру.

– Когда поняли, что уже ничто уже не помешает победить?

– Только когда судья дал финальный свисток, – сказал Каррера. – Очень сложный матч. Эмоциональный, нервный. Если вспоминать моменты, то один из важнейших, на мой взгляд, был тот, когда Комбаров вынес мяч из пустых ворот и спас команду. "Спартак" сыграл в этот вечер практически идеально, великолепно. У "Севильи" было не так много возможностей для того, чтобы переломить эту игру. Спасибо команде, ребята молодцы. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Массимо Каррера: "Мы вообще-то не против детского сада играли!"