Массимо Каррера: "В матче с "Ливерпулем" болельщики сделали то, что всегда и делали"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" отметил перфоманс болельщиков красно-белых перд матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Как вам поддержка болельщиков в матче с "Ливерпулем"? И видели ли вы, что кое-кто все-таки зажег дымовую шашку и вывесил баннер "УЕФА – мафия"?

– Во время матча я не обратил на это внимание. Я видел, что когда команды выходили на поле, перформанс болельщиков был очень красив. Они сделали то, что всегда и делали, – поддерживали нас от начала до конца! Игрокам очень нужны болельщики, и подобная поддержка дает толчкок, который позволяет сохранить силы до самого конца. Их искренность заметна как раз в сложных для команды моментах, в этих матчах она подтверждается и ценится. Друг познается в беде!

Матч "Спартак" - "Урал" пройдет в субботу, 30 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.