Массимо Каррера: "В ЛЧ хотел бы встретиться с командой из Англии"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что клуб активно работает в вопросе усиления состава. Специалист подчеркнул, что к игре 8-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска" красно-белые подойдут в полной готовности.

– Конечно, мы сделали выводы по гостевой игре со "СКА-Хабаровском" после прошлогоднего поражения в Кубке России, – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. – Члены медицинского штаба команды – россияне, которые знают, как подготовить команду к игре в другом часовом поясе. Уверен, мы готовы к предстоящему матчу.

Что касается усиления состава, то мы с клубом активно работает по этому вопросу. При таком плотном графике матчей очень важно иметь глубину состава.

С кем бы я хотел встретиться в Лиге чемпионов? Будучи тренером "Ювентуса" мы играли против английских команд, и хотелось бы вновь с ними встретиться. Это другой, куда более скоростной футбол. Было бы интересно встретиться с одним из клубов Туманного Альбиона.