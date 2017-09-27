Массимо Каррера: "У Реброва разрыв "крестов"?! Я не в курсе"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что голкипер красно-белых Артем Ребров получил сильный ушиб колена в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1). Вратрь был заменен на 68-й минуте поединка после столкновения с форвардом соперника Мохамедом Салахом.

-То, что случилось с Ребровым, - это нередкая ситуация в футболе, - заявил Каррера. - Такое случается. А Попов и Самедов просто много пробежали, тут нет никаких травм. Футболисты нормально себя чувствуют для такого графика. Только тот, кто не играл в футбол, не понимает, почему у ребят сводит ноги. Чтобы противостоять такой великой команде, как "Ливерпуль", мы были вынуждены много бегать.

- Федун сказал, что у Реброва разрыв "крестов".

- Что?! Я не в курсе. У Артема сильный ушиб колена - вот что я знаю. (Дмитри ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"