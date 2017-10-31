Массимо Каррера: "Топ ли игрок Глушаков - скажу ему лично"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" подчеркнул, что ни с кем не обсуждает своих подопечных. Ранее полузащитник команды Денис Глушаков сказал, что не считает итальянца топ-тренер.

– Глушаков пока не уверен, что Каррера это топ-тренер – об этом он сказал в интервью. А Глушаков это топ-футболист на ваш взгляд?

– Обычно я не обсуждаю игроков ни с кем. Свое мнение я выскажу ему лично. Если появится такое желание. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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