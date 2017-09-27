Массимо Каррера: "Спартаку" реально выйти из группы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) подчеркнул, что у красно-белых нет никаких приоритетных турниров, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам итальянского специалиста, его команда отдает все силы в каждой встрече.

– Как вам в целом атмосфера на первом домашнем матче Лиги чемпионов? Даже в Италии такое редко увидишь.

– Наши болельщики были великолепны, как и всегда. Классная хореография, отличный перфоманс. Спасибо болельщикам за поддержку, они – 12-й игрок на поле. Думаю, выход из группы вполне реален. Будем добиваться результата в следующем матче с "Севильей".

– Сумасшедшая самоотдача это следствие того, что теперь главный турнир – Лига чемпионов?

– Нет никаких приоритетов. Мы отдаем все силы в каждом матче.

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль"