Массимо Каррера: "Спартак" выйдет на игру с "Севильей" за победой"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" отметил, что не считает свою команду фаворитом предстоящей встречи. Специалист подчеркнул, что ход игры во многом зависит от действий хозяев поля.

– Зачем вы тренировались в Москве в снегу, если можно было прилететь накануне и спокойно провести занятие здесь, в отличных условиях?

– Потому что мы так решили, – отрезал итальянец. – В Москве есть возможность работать скрытно, без лишних глаз.

– Вас устроит ничья?

– Выйдем на поле ради победы. "Севилья" – сильный соперник. Многое, в том числе и ход игры, зависит от того, что нам позволят хозяева. Я не считаю, что "Спартак" – фаворит. "Севилья" сделает все, чтобы взять реванш, у нее сильные футболисты и высокая мотивация.

– Вы часто пропускаете в концовках, это можно исправить?

– Футбол состоит из эпизодов. В прошлом сезоне мы забивали в концовках, в этом – пропускаем. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.