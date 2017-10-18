Массимо Каррера: "Спартак" сыграл фантастически"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что вся команда сыграла фантастически, и не стал выделять отдельно взятых игроков.

– УЕФА признал лучшим игроком матча Селихова. Поспорите?

– Еще раз, молодцы – все ребята! Команда сыграла фантастически. Селихов тоже внес свой вклад, как и все остальные.

– Вас не испугали моменты "Севильи"?

– Послушайте, мы не против детского сада играли. "Севилья" – отличная команда! Мы предполагали, что могут быть моменты, они и были. Селихов спас, спас Комбаров. В футболе нужна и капля удачи. Но если вы хотите найти негатив и в этой победе, можем обсудить! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Массимо Каррера: "Мы вообще-то не против детского сада играли!"